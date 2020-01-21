Балаклава, автомат и флаг ИГИЛ. В Лондоне спецназ задержал рэпера во время съемок клипа

В одном из парков Лондона спецназ задержал мужчину в балаклаве, с "автоматом" и "фагом ИГИЛ", но предполагаемый террорист оказался рэпером, который снимал клип. Об этом сообщает The Sun.

Вооруженные бойцы спецназа провели спецоперацию по задержанию подозрительного мужчины. Правоохранители повалили на землю "боевика" и только после этого обнаружили, что он снимал клип в парке. Бутафорный автомат, как "флаг ИГИЛ" оказались реквизитом для съемок.

Спецоперация началась с того, что один из посетителей оживленного Баттерси Парка в южном Лондоне увидел мужчину с "флагом ИГИЛ". Мужчина что-то кричал и выглядел агрессивно.

33-летний свидетель происходящего Шейн Харрис был уверен в том, что столкнулся в парке настоящим террористом и вызвал полицию.

"Я позвонил в полицию и рассказал им все, что увидел. Полиция взяла мои данные, а затем мне позвонили из спецназа или группа тактического реагирования, они попросили дать дополнительную информацию. Меня попросили вернуться на место происшествия и посмотреть, что делает этот мужчина", – рассказал Харрис.

Когда Харрис вернулся то увидел, как мужчина надел балаклаву и вытащил автомат.

"Я не мог понять, реально это или нет, но, тем не менее, у него был флаг ИГИЛ, балаклава и штурмовая винтовка. Я сказал полиции: "Он только что вытащил автомат", – говорит свидетель.

"Тогда я услышал крики спецназа за своей спиной: "Пошли, пошли, пошли", – добавил Харрис.

Харрис увидел, как полицейские обезвредили "террориста" и надели на него наручники в течение нескольких минут после того, как был сделан звонок в полицию. Также очевидец признался, что был "ошеломлен", когда выяснилось, что "террорист" – музыкант и записывал клип в парке для своей рэп-композиции.

На месте также нашелся и штатив с камерой, на которую велась запись.

В полиции позже сообщили, что с задержанным рэпером провели беседу и отпустили без дальнейших разбирательств.

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