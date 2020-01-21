Австралийские 33 несчастья. Часть страны засыпало градом размером с мяч для гольфа
На юго-восток Австралии обрушились сильные грозы и град размером с мяч для гольфа. Об этом сообщает The Guardian.
По словам метеорологов, две супергрозы объединились, в результате чего, выпал сильный град и дождь в городах на восточном побережье, окраинах Сиднея и в районе Сазерленда. Там были зафиксированы градины размером в 4,5 см, а также сильный ветер, который валил деревья.
Двое жителей столицы Канберра были госпитализированы после того, как попали под град. Буря бушевала 15 минут, во время которой порывы ветра достигали 117 км/ч, а градины были размером с мяч для гольфа. Град разбивал машины, ломал ветки на деревьях.
В юго-восточном Квинсленде 20 тыс. домов и предприятий остались без электричества, а две железнодорожные линии были выведены из строя, когда ураган обрушился на штат.
В Голубых горах 16-летний мальчик и 24-летний мужчина были ранены молнией на пешеходной дорожке Гигантской лестницы в Катумбе. Пострадавшие получил ожоги от удара молнией и были госпитализированы в стабильном состоянии.
Наибольшее количество града выпало над Канберрой, там были повреждены не только автомобили, но и дома. Власти получили более 1200 обращений за помощью.
Кроме этого, во время мощного града на юго-востоке страны были ранены или убиты множество птиц. По словам исследователя из Австралийского института Тома Суонна, "непрекращающийся поток птиц" доставлялся в ветеринарные клиники в Мануке.
Стоит подчеркнуть, что в это же время в штате Новый Южный Уэльс все еще бушуют пожары и поднимаются гигантские пылевые бури, а рядом со столицей возникают потопы из-за сильных ливней.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Власти Австралии отказались от помощи Украины в тушении лесных пожаров.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.
- Пожары на восточном побережье Австралии уже выбросили в атмосферу около 400 млн тонн углекислого газа, что еще больше способствует изменению климата.