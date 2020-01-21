Австралийские 33 несчастья. Часть страны засыпало градом размером с мяч для гольфа

На юго-восток страны обрушились бури с сильным градом и молниями

На юго-восток Австралии обрушились сильные грозы и град размером с мяч для гольфа. Об этом сообщает The Guardian.

По словам метеорологов, две супергрозы объединились, в результате чего, выпал сильный град и дождь в городах на восточном побережье, окраинах Сиднея и в районе Сазерленда. Там были зафиксированы градины размером в 4,5 см, а также сильный ветер, который валил деревья.

Двое жителей столицы Канберра были госпитализированы после того, как попали под град. Буря бушевала 15 минут, во время которой порывы ветра достигали 117 км/ч, а градины были размером с мяч для гольфа. Град разбивал машины, ломал ветки на деревьях.

В юго-восточном Квинсленде 20 тыс. домов и предприятий остались без электричества, а две железнодорожные линии были выведены из строя, когда ураган обрушился на штат.

В Голубых горах 16-летний мальчик и 24-летний мужчина были ранены молнией на пешеходной дорожке Гигантской лестницы в Катумбе. Пострадавшие получил ожоги от удара молнией и были госпитализированы в стабильном состоянии.

Наибольшее количество града выпало над Канберрой, там были повреждены не только автомобили, но и дома. Власти получили более 1200 обращений за помощью.

Кроме этого, во время мощного града на юго-востоке страны были ранены или убиты множество птиц. По словам исследователя из Австралийского института Тома Суонна, "непрекращающийся поток птиц" доставлялся в ветеринарные клиники в Мануке.

Стоит подчеркнуть, что в это же время в штате Новый Южный Уэльс все еще бушуют пожары и поднимаются гигантские пылевые бури, а рядом со столицей возникают потопы из-за сильных ливней.

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