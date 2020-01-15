Власти Австралии отказались от украинской помощи в тушении пожаров

Австралия заявила, что у нее достаточно ресурсов для тушения пожаров

Власти Австралии отказались от помощи Украины в тушении лесных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает РБК-Украина.

Сказано, что официальные представители Австралии заявили о наличии достаточных ресурсов для тушения лесных пожаров. Речь идет, в том числе, о ресурсах для предоставления помощи пострадавшим, восстановления инфраструктуры и реализации общенациональных программ по повышению противопожарной безопасности.

В МИД сообщили, что постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.

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