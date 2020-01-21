Иранский депутат пообещал награду в $3 млн любому, кто убьет Трампа

Депутат иранского парламента Ахмад Хамзех предложил награду в $3 млн любому, кто убьет президента США Дональда Трампа. Об этом пишет иранское агентство ISNA.

"От имени жителей провинции Керман мы выплатим денежное вознаграждение в размере три миллиона долларов тому, кто убьет Трампа", – заявил Хамзех с трибуны парламента.

Он не сказал, нашла ли эта идея поддержку со стороны высшего руководства Ирана.

Хамзех также заявил, что Иран может избежать любых угроз, если у него будет ядерное оружие и предложил разработать в стране ракеты большой дальности, способные нести мощные боеголовки.

"Если бы у нас было сегодня ядерное оружие, мы были бы защищены от угроз ... Мы должны включить в нашу повестку дня производство ракет большой дальности, способных нести мощные боеголовки. Это наше естественное право", – цитирует слова депутата ISNA.

Город Керман, расположенный к югу от столицы страны Тегерана, является родным городом Кассема Солеймани, известного иранского командующего, убитого в Багдаде по приказу Дональда Трампа 3 января.

Это событие привело к эскалации напряжения в регионе и побудило Иран запустить ракеты по американским целям в Ираке.

Соединенные Штаты и их западные союзники давно обвиняют Иран в попытках стать обладателем ядерного оружия. Тегеран настаивает на том, что он никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и никогда не будет.

Спикер министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави недавно заявил, что его страна все еще остается в ядерной сделке от 2015 года, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.