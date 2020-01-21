Половина американцев поддерживают импичмент Трампа, – опрос CNN

Около половины американцев (51%) считают, что Сенат должен проголосовать за отстранение президента Дональда Трампа от должности. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного по заказу CNN компанией SSRS.

При этом, 45% респондентов ответили, что действующий президент США должен быть оправдан и с него должны быть сняты обвинения, предъявленные нижней палатой Конгресса.

Почти семь из десяти (69%) опрошенных считают, что предстоящее судебное разбирательство в Сенате должно включать показания новых свидетелей, которые не давали показаний по делу в Палате представителей.

За привлечение новых свидетелей выступают демократы, республиканцы же в этом вопросе разделились: 48% из них говорят, что хотят новых свидетелей, 44% выступают против этого. Еще несколько из них не определились.

Новый опрос также показывает, что большинство американцев рассматривают каждое из обвинений, предъявленных Трампу, как правду: 58% говорят, что Трамп злоупотребил полномочиями президента, чтобы получить ненадлежащую личную политическую выгоду, а еще 57% говорят, что он препятствовал расследованию по импичменту в Палате представителей.

Отмечается, что перед рассмотрением дела в Сенате между демократами и республиканцами присутствует кардинальное расхождение во взглядах на результат. В целом, 89% демократов считают, что Трамп должен быть отстранен от должности, в то время, как только 8% республиканцев думают то же самое.

Опрос также показал существенные различия во мнениях среди представителей разных полов, рас, возрастов и имеющих высшее образование.

Почти шесть из десяти женщин (59%) считают, что Сенат должен отстранить Трампа от должности, в то время как с ними согласны только 42% мужчин. Среди афро-американцев 86% говорят, что Трампа следует убрать. Такого же мнения придерживаются 65% латиноамериканцев, и только 42% белых.

В сочетании расы и пола, около восьми из десяти цветных женщин (79%) говорят, что Трампа следует отстранить. Также считают 59% небелых мужчин, 49% белых женщин и 33% белых мужчин.

Для белых образование добавляет еще один критерий разделения: 59% белых женщин с высшим образованием говорят, что Сенат должен отстранить Трампа, тогда как только 43% белых женщин без ученой степени придерживаются такого же мнения.

У белых мужчин, имеющих образование, 44% хотят, чтобы Трамп покинул свой пост, и только 27% среди белых мужчин без колледжа хотят того же.

Большинство (56%) из тех, кто моложе 45 лет, говорят, что президент должен быть смещен, в то время как более пожилые американцы разделены более равномерно (47% высказались за, 50% – против).

В целом, с приближением рассмотрения дела по импичменту в Сенате, рейтинг одобрения деятельности Трампа остается на том же уровне, что и в декабре: 43% американцев его одобряют, 53% – нет.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.