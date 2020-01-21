В Сенате США начался судебный процесс по делу импичмента Трампа

В Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

У сторон защиты и обвинения будет 24 часа на то, чтобы озвучить свои позиции.

Само заседание началось в 20:00 по киевскому времени.

Завтра пройдет второй 16-часовой этап, в время которого стороны ответят на вопросы сенаторов.

Примечательно, что около половины американцев (51%) считают, что Сенат должен проголосовать за отстранение президента Дональда Трампа от должности. Опрос заказывал телеканал CNN.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.