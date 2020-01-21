В Сенате США начался судебный процесс по делу импичмента Трампа
В Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает CNN.
У сторон защиты и обвинения будет 24 часа на то, чтобы озвучить свои позиции.
Само заседание началось в 20:00 по киевскому времени.
Завтра пройдет второй 16-часовой этап, в время которого стороны ответят на вопросы сенаторов.
Примечательно, что около половины американцев (51%) считают, что Сенат должен проголосовать за отстранение президента Дональда Трампа от должности. Опрос заказывал телеканал CNN.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
- 15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.
- 16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.