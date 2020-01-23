Парламент Великобритании окончательно одобрил Brexit

Парламент Великобритании проголосовал при условии выхода страны из Европейского союза с 31 января.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Принятый 22 января документ станет законом после получения королевской санкции от Елизаветы II. Это может произойти 23 января.

"Иногда казалось, что мы никогда не пересечем финишную линию Brexit, но мы сделали это", – сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Ранее Верхняя палата британского парламента (Палата лордов) проголосовала за внесение поправок в законопроект по Brexit, представленный британским правительством.

Как ранее сообщал Фокус:

Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза 31 января.