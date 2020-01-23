Парламент Великобритании окончательно одобрил Brexit

Мир
Принятый 22 января документ станет законом после получения королевской санкции от Елизаветы II

Парламент Великобритании проголосовал при условии выхода страны из Европейского союза с 31 января.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Принятый 22 января документ станет законом после получения королевской санкции от Елизаветы II. Это может произойти 23 января.

"Иногда казалось, что мы никогда не пересечем финишную линию Brexit, но мы сделали это", – сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Ранее Верхняя палата британского парламента (Палата лордов) проголосовала за внесение поправок в законопроект по Brexit, представленный британским правительством. 

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