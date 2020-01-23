В Австралии при тушении пожара разбился самолет, экипаж погиб

В Австралии потерпел катастрофу самолет C-130 "Геркулес", участвовавший в тушении масштабных лесных пожаров. Погибли три члена экипажа, все – граждане США. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, воздушное судно исчезло с радаров в четверг в Новом Южном Уэльсе. Самолет разбился в Снежных горах, возле населенного пункта Кума, что в двух часах южнее австралийской столицы Канберры.

"Причина катастрофы в Снежных горах в Новом Южном Уэльсе пока неизвестны. Все погибшие были резидентами США", – говорится в сообщении.

Имена погибших членов экипажа также пока не указываются. Известно, что воздушное судно C-130 "Геркулес" принадлежало канадской компании.

На время расследования причин катастрофы в Австралии приостановлены все крупные авиационные операции по тушению пожаров.

"Самолет выполнял руинную операцию, сбрасывая воду на горящую местность. На данный момент непонятно, что могло вызвать крушение воздушного судна", – сообщает ВВС.

Как ранее сообщал Фокус:

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