В Китае закрыты на карантин восемь городов с населением в 25 млн человек

Накануне китайского Нового года были закрыты как минимум восемь городов с населением около 25 миллионов человек из-за неизвестного коронавируса. Известно о 26 случаях смерти у больных этим вирусом. Подтверждено более 800 случаев заражения.

Об этом сообщает Accociated Press.

"По меньшей мере восемь городов были закрыты – Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао – все в провинции Хубэй в центральном Китае, где была сосредоточена болезнь", – говорится в сообщении.

Правительство города Ухань заявило, что строит специальную больницу на 1000 коек. По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 тысяч квадратных метров и должна быть завершена 3 февраля.

В столице, Пекине, крупные общественные мероприятия были отменены на неопределенный срок, в том числе традиционные храмовые ярмарки, которые являются одним из основных элементов празднования китайского Нового года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".