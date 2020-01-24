В Китае закрыты на карантин восемь городов с населением в 25 млн человек

Мир
Власти города Ухань строят специальную больницу для зараженных неизвестным вирусом

Накануне китайского Нового года были закрыты как минимум восемь городов с населением около 25 миллионов человек из-за неизвестного коронавируса. Известно о 26 случаях смерти у больных этим вирусом. Подтверждено более 800 случаев заражения.

Об этом сообщает Accociated Press.

"По меньшей мере восемь городов были закрыты – Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао – все в провинции Хубэй в центральном Китае, где была сосредоточена болезнь", – говорится в сообщении. 

Правительство города Ухань заявило, что строит специальную больницу на 1000 коек. По словам представителей муниципальных властей, больница будет построена на участке площадью 25 тысяч квадратных метров и должна быть завершена 3 февраля.

В столице, Пекине, крупные общественные мероприятия были отменены на неопределенный срок, в том числе традиционные храмовые ярмарки, которые являются одним из основных элементов празднования китайского Нового года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

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