Из Болгарии за шпионаж могут выслать двух российских дипломатов
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух дипломатов РФ. Их подозревают в шпионаже. Имена дипломатов не называются.
Один из россиян был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии. По данным следствия, он вел разведывательную деятельность с 2017 года. Дипломат якобы собирал информацию об избирательном процессе в Болгарии.
Второй россиянин является сотрудником торгового представительства РФ в Софии. С 2018 года он якобы собирал секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности страны. Чтобы собирать информацию, россиянин установил контакт с болгарскими гражданами, которые имели к ней доступ.
Поскольку дипломаты обладают иммунитетом, уголовное дело против них приостановили.
Однако МИД Болгарии с большой долей вероятности объявит персонами нон грата этих дипломатов, заявила министр Екатерина Захариева болгарскому агентству Focus. В МИД вызовут российского посла, добавила она и отметила, что "это уже второй случай".
В октябре 2019 года София объявила персоной нон грата первого секретаря российского посольства, которого также заподозрили в шпионаже. В ответ Москва в декабре выслала из России болгарского дипломата.
Российская сторона в контакте с болгарскими властями пытается прояснить ситуацию с двумя дипломатами, которых в Софии заподозрили в шпионаже. Об этом сообщил российский дипломатический источник "Интерфакса". Он отметил, что еще рано говорить, будет ли Москва отвечать зеркально, если этих дипломатов вышлют из Болгарии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Болгарская прокуратура обвиняет трех граждан РФ в попытке отравления в 2015 году трех граждан Болгарии: предпринимателя Эмилиана Гебрева, его сына и директора его фирмы.
- 2 августа 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.