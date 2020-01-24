Болгария высылает из страны двух российских дипломатов

София уведомила российскую сторону об объявлении двоих российских дипломатов persona non grata.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство РФ в Болгарии.

Отмечается, что в пятницу, 24 января, посла РФ в Болгарии пригласили в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства persona non grata и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст. 9, ч. 1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Читайте также: Болгария начала получать российский газ в обход Украины

При этом посольство РФ в Болгарии утверждает, что каких-либо доказательств их шпионской деятельности не было предоставлено.

Тем не менее сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки.

Российская сторона недовольна решением болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства. Там считают, что такая практика не соответствует "конструктивному духу отношений между государствами", и оставляют за собой право на ответные меры.

Как ранее сообщал Фокус:

Болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.