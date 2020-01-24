Посылка из Китая. Может ли коронавирус передаваться с почтой

В Сети распространяются слухи о том, что посылки из Китая, который является крупнейшим в мире ритейлером, могут быть заражены новым штаммом вируса.

Судя по всему, поводом для нарастающей паники послужило сообщение почты Китая. В нем говорилось, что будут приняты дополнительные меры безопасности в отношении доставки почты из Ухани, которая стала эпицентром вспышки вируса, передает ChinaPost.

"Чтобы обезопасить доставку почты для широких масс, посылки, отправляемые через Ухань, будут проходить вторичную дезинфекцию. Такие же меры будут приняты по отношению к транспортным средствам, доставляющим почту", – говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что посылки, доставляемые по соседству с Уханью, могут представлять небольшой риск из-за того, что находятся в дороге непродолжительное время.

Как и обычная простуда, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, когда люди чихают или кашляют. Также вирус может распространяться через физический контакт с грязными поверхностями, сообщают в ВОЗ.

Но нужно учитывать, что обычно вирусы могут выживать на твердых поверхностях и заражать людей лишь в течение 24-48 часов. Также для выживания вирусам необходима соответствующая, влажная среда.

Представители торговой площадки AliExpress также заявили СМИ, что пока нет никаких доказательств того, что новый штамм вируса может передаваться с посылками из Китая.

"Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски", - говорится в сообщении компании.

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