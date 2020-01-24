Посылка из Китая. Может ли коронавирус передаваться с почтой
2020-01-24 18:38:00
В сети разрастается паника из-за предположений, что посылки могут быть опасны
В Сети распространяются слухи о том, что посылки из Китая, который является крупнейшим в мире ритейлером, могут быть заражены новым штаммом вируса.
Судя по всему, поводом для нарастающей паники послужило сообщение почты Китая. В нем говорилось, что будут приняты дополнительные меры безопасности в отношении доставки почты из Ухани, которая стала эпицентром вспышки вируса, передает ChinaPost.
"Чтобы обезопасить доставку почты для широких масс, посылки, отправляемые через Ухань, будут проходить вторичную дезинфекцию. Такие же меры будут приняты по отношению к транспортным средствам, доставляющим почту", – говорится в сообщении.
Стоит подчеркнуть, что посылки, доставляемые по соседству с Уханью, могут представлять небольшой риск из-за того, что находятся в дороге непродолжительное время.
Как и обычная простуда, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, когда люди чихают или кашляют. Также вирус может распространяться через физический контакт с грязными поверхностями, сообщают в ВОЗ.
Но нужно учитывать, что обычно вирусы могут выживать на твердых поверхностях и заражать людей лишь в течение 24-48 часов. Также для выживания вирусам необходима соответствующая, влажная среда.
Представители торговой площадки AliExpress также заявили СМИ, что пока нет никаких доказательств того, что новый штамм вируса может передаваться с посылками из Китая.
"Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски", - говорится в сообщении компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.