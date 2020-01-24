В США озвучили дату и программу визита госсекретаря Помпео в Украину
Госсекретарь США Майкл Помпео 30 января прибудет с визитом в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
В Киеве у Помпео запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Также госсекретарь почтит память погибших на Донбассе и примет участие в церемонии по этому поводу в Михайловском соборе.
После этого он встретится с украинскими религиозными деятелями, гражданским обществом и представителями бизнеса.
Кроме Украины у Помпео запланированы визиты в Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
Как ранее сообщал Фокус:
- Изначально планировалось, что Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона, но потом он отложил свой визит.
- Накануне визита в Украину Помпео вспомнил о Будапештском меморандуме и отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы".