В США озвучили дату и программу визита госсекретаря Помпео в Украину

Госсекретарь США Майкл Помпео 30 января прибудет с визитом в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В Киеве у Помпео запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Также госсекретарь почтит память погибших на Донбассе и примет участие в церемонии по этому поводу в Михайловском соборе.

После этого он встретится с украинскими религиозными деятелями, гражданским обществом и представителями бизнеса.

Кроме Украины у Помпео запланированы визиты в Великобританию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

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