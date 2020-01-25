В Турции произошло мощное землетрясение: погиб 21 человек, пострадали более тысячи

На востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 21 человек.

Об этом сообщает NTV.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) заявило, что в районе Сивридже, провинции Элазыг в 20:55 было зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла. Землетрясение произошло на глубине 6,75 км.

Количество раненных превысило 1 тысячу человек.

По информации властей, в городе Сивридже разрушены 4-5 зданий.

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Команды AFAD продолжают свои поисково-спасательные операции, говорится, что поисково-розыскные мероприятия проолжаются в Элязыге и соседних провинциях.

Власти предупредили, что в поврежденные сооружения в зоне бедствия нельзя заходить, а дороги должны быть оставлены пустыми для машин скорой помощи.

Фото: twitter.com/RaheelNama

После землетрясения было заявлено, что по состоянию на 10:00 по местному времени произошло 12 землетрясений магнитудой более 4, и в общей сложности произошло 274 подземных толчков.

"Мы добавили 170 машин скорой помощи к 137 машинам скорой помощи, которые имеются в Элязыге и Малатье. Кроме того, наши машины скорой помощи для самолетов и вертолетов готовы", – заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Как ранее сообщал Фокус:

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.