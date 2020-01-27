В Афганистане разбился самолет с 83 пассажирами на борту

В Афганистане потерпел крушение самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление местный властей.

Самолет упал в провинции Газни к юго-западу от Кабула в центральной части страны. По предварительным данным, авиалайнер загорелся и упал по техническим причинам.

Ориентировачное место падения самолета

Британская The Mirror со ссылкой на местные СМИ сообщает, что на борту лайнера, выполнявшего рейс из Кабула в Герат, находились 83 человека.

Спасатели, направленные властями провинции Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы. Первыми к упавшему самолету прибыли боевики "Талибана", которые попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.

Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

Как ранее сообщал Фокус: