Президентом ПАСЕ стал бельгиец Хендрик Дамс

Мир
Бельгийский сенатор довольно непубличный депутат

Бельгийский сенатор Хендрик Дамс, единственный кандидат на пост нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы, был избран на эту должность в первый день работы зимней сессии, пишет ТАСС.

В своем вступительном слове после оглашения результатов голосования, Дамс поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал постараться оправдать его.

"Идеальной Европы не существует, но наша задача – сделать ее как можно лучше для наших граждан и всех 47 стран, представленных в Совете Европы", – заявил он.

Дамс отметил, что его работа ориентирована прежде всего на достижение конкретных результатов, и для этого он за время своего мандата планирует посетить все страны – участницы СЕ.

Как пишет Европейская правда, Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010 до ноября 2014 года. Вместе с тем он довольно непубличный депутат.

Также очень примечательны его голосования по украинским вопросам. Хотя депутат присутствовал в ассамблее при критически важных голосованиях, например, по обжалованию полномочий делегации России в 2015 году, он не стал отдавать свои голоса ни за, ни против украинских предложений. В дальнейшем он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них – о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем другим "украинским" документам его голоса отсутствуют в электронной системе.

Как ранее сообщал Фокус: