Китайский коронавирус: количество жертв возросло до 106, заболевших – более 4 500

В Китае за прошедшие сутки количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.

Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.

На 24 человека выросло количество смертельных случаев в провинции Хубэй, а в административном центре провинции городе Ухане, эпицентре вспышки заболевания, умерли 22 человека, еще двое – в городе Тяньмэне.

Всего по стране за прошедшие сутки число смертельных случаев выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1 771 человек.

Кроме того, по данным госкомитета КНР по делам здравоохранения, в большинстве случаев прогнозы протекания заболевания носят благоприятный характер. Молодые люди и дети переносят болезнь легко, но заболеть могут даже грудные младенцы, пишет Интерфакс.

Инкубационный период заболевания составляет, как правило, 3-7 дней, максимально – 14 дней.

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