В Китае заявили, что пиковая стадия вспышки коронавируса наступит через неделю

Китайский врач-пульмонолог Чжун Наньшань, возглавивший на прошлой неделе специальную комиссию госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, сказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса. Об этом сообщает Хinhuanet.

По его словам пик эпидемии наступит через неделю. Не смотря на это масштабного роста заболеваний не предвидится.

"Касаемо того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит в течение недели — десяти дней, однако масштабного роста не будет", — сказал врач.

Чжун Наньшань отметил, что из-за улучшения технологии жизнеобеспечения больных, коэффициент смертности будет непременно падать.

Помимо этого глава спецкомиссии рассказал, что для того, чтобы побороть эпидемию необходимо обнаруживать болезнь на ранних стадиях, а всех больных — изолировать. По его словам, эти две позиции являются самыми примитивными и в то же время и самыми эффективными.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.