Коронавирус добрался до Финляндии: подтвержден первый случай заражения

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Глава здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен заявил, что риск распространения болезни по стране небольшой

В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевшей оказалась туристка из Китая. Об этом сообщает Yle.

По информации издания, 32-летняя женщина приехала из города Ухань, эпицентра вспышки болезни.

Сначала она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. После обследования ее оттуда перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.

Глава здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Мика Салминен заявил, что риск распространения коронавируса по стране небольшой и призвал население не поддаваться панике.

"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", – сказал он.

В целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек – за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.

Как ранее сообщал Фокус: