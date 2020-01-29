Коронавирус добрался до Финляндии: подтвержден первый случай заражения
В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболевшей оказалась туристка из Китая. Об этом сообщает Yle.
По информации издания, 32-летняя женщина приехала из города Ухань, эпицентра вспышки болезни.
Сначала она обратилась в поликлинику города Ивало с симптомами гриппа. После обследования ее оттуда перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми.
Глава здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Мика Салминен заявил, что риск распространения коронавируса по стране небольшой и призвал население не поддаваться панике.
"Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему невелик, поэтому не стоит паниковать", – сказал он.
В целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек – за состоянием их здоровья будут наблюдать в течение 14 дней.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.
- За прошедшие сутки (28 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса составило 26 человек, а количество заболевших в Китае увеличилось на 1 459 человек.
- В Китае заявили, что пиковая стадия вспышки коронавируса наступит через неделю.