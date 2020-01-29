$91,8 млрд – Apple получила рекордную квартальную выручку

В первом квартале 2020 финансового года, который закончился 28 декабря, корпорация Apple получила віручку в $91,8 млрд, что на 9% больше, чем в первом квартале 2019-го. Чистая квартальная прибыль выросла до $22,2 млрд (на 11%). Международные продажи составили 61% выручки, говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.

"Мы очень рады сообщить о самом высоком квартальном доходе Apple за все время, чему способствуют высокий спрос на iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекорды по услугам и носимым устройствам", – заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Продажи смартфонов принесли $55,96 млрд. Подписки на игровые и телевизионные сервисы – $12,7 млрд, продажи беспроводных наушников AirPods и часов Apple Watch – $10,0 млрд.

Компания также сообщила прогноз выручки на квартал, заканчивающийся в марте, – $63–67 млрд. Ожидания аналитиков – $62,4 млрд. Это привело к росту акций компании на 2%.

Накануне азиатские поставщики Apple предупредили, что ее планы могут быть нарушены из-за распространения коронавируса. Большинство предприятий по сборке смартфонов находится в провинциях Хэнань и Гуандун, соседствующих с Хубэй, откуда пошла вспышка коронавируса. Кроме того, iPhone собирают в Шанхае, где также уже более 50 заболевших.

Динамика квартальной выручки Apple, млн $

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