Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit
Депутаты Европарламента в среду, 29 января, ратифицировали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.
В поддержку соглашения проголосовал 631 евродепутат, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.
Часть евродепутатов пришли на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".
Принятое Европарламентом решение было ожидаемым, так как за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет Европарламента по конституционным делам.
Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС, которое ожидается 30 января.
Это позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.
Как ранее сообщал Фокус:
- Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.
- 24 января британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.
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24 января глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.