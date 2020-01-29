Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Депутаты Европарламента в среду, 29 января, ратифицировали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Европарламента в Twitter.

В поддержку соглашения проголосовал 631 евродепутат, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.

Часть евродепутатов пришли на историческое заседание с шарфами с символикой Великобритании и ЕС и надписью "Всегда объединены".

Принятое Европарламентом решение было ожидаемым, так как за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет Европарламента по конституционным делам.

Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС, которое ожидается 30 января.

Это позволит Великобритании покинуть ЕС в пятницу, 31 января.

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