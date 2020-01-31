В неопубликованной книге Болтона содержится секретная информация, – Белый дом

Мир
Администрация Трампа требует удалить из книги некоторые главы

Белый дом направил письмо на имя адвоката бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, где указывается, что некоторые главы в его пока неизданной книге содержат секретную информацию и не могут быть опубликованы. Об этом сообщает NBC.

В письме отмечается, что разглашение секретной информации может повредить безопасности страны.

"После предварительного изучения текста, мы пришли к выводу, что в рукописи содержатся значительные объемы секретной информации. Часть этой информации находится под грифом "совершенно секретно", – говорится в тексте письма.

 "Данная рукопись не может быть опубликована или каким-то образом обнародована без удаления секретной информации", – добавила директор управления по информационной безопасности Белого дома Эллен Найт.

В свою очередь адвокат Болтона Чарльз Купер заявил, что не согласен с этими заявлениями.

"Мы не считаем, что какая-либо информация (в книге) может быть сочтена секретной", – сказал он.

В своей книге Болтон пишет, что он, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер просили Трампа направить уже одобренную Конгрессом помощь. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что намерен не отправлять никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности в Украине Джо Байдена – наиболее вероятного соперника президента на выборах 2020 года.

Также в книге описывается, что госсекретарь США Майк Помпео в частных разговорах утверждал, что не верит заявлениям адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что экс-посол США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

Черновик книги Болтон направил для ознакомления в Белый дом.

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