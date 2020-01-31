Сюткин ответил на запрет въезда в Украину: И не собирался ехать

Валерий Сюткин отреагировал на решение СБУ запретить ему въезд в Украину в связи с высказываниями относительно "целесообразности" аннексии Крыма. Российский певец заявил, что он и не собирался ехать.

Об этом он сообщил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По его словам, Украина сама назначила ему концерт, а потом запретила въезд в страну.

"Я и не собирался въезжать. Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили – и всего им доброго", – заявил Сюткин.

В 2014 году Валерий Сюткин, известный исполнением таких песен, как "Любите, девушки", "Дорога в облака", назвал аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно стало известно, что в Украине собираются выступить с концертами известные российские певцы, поддержавшие в свое время аннексию Крыма, Валерий Сюткин и Александр Серов.

Российский певец Александр Серов, выступавший в аннексированном Крыму, раскаивается в нарушении украинского законодательства и планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой пустить его в Украину.