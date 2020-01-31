Польша "избавляется от длинной русской тени" – купила у США новейшие истребители F-35A

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на покупку 32 американских истребителей F-35A Lightning II, сообщило Polskie Radio 24. Сумма сделки составляет $4,6 млрд. Условия сделки стороны обсуждали с конца мая. Министр обороны Польши говорил, что стране необходимо заменить советские самолеты на более современные.

Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 год.

В 2018 году Польша договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд. Это стало крупнейшей сделкой по закупке вооружения в истории страны. Всего Польша планирует потратить на модернизацию вооруженных сил около $48 млрд до 2026 года, говорил ранее Блащак.

"F-35 приведет к тому, что тень российского господства отодвинется дальше от Европейского содружества. Это действительно памятный момент. Польша, можно сказать, двести лет пытаясь избавиться от длинной русской тени, которая доминировала в этой части Европы, – заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий после подписания соглашения.

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