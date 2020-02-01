Импичмент Трампа: Сенат вынесет решение 5 февраля

Сенат США принял решение провести итоговое голосование по импичменту президента Дональда Трампа в среду, 5 февраля. Соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в верхней палате Митча Макконнелла поддержало большинство сенаторов, сообщает AP.

Начало итогового заседания назначили на 16:00 по вашингтонскому времени 5 февраля (23:00 по Киеву).

Перед этим республиканское большинство отклонило предложение демократов о вызове свидетелей и сборе новых доказательств в ходе судебного разбирательства по делу об импичменте. За проголосовали только 49 сенаторов из 100. При этом среди них оказались также два однопартийца Трампа - Сьюзан Коллинз от штата Мэн и экс-кандидат в президенты США Митт Ромни от штата Юта.

Ожидается, что в среду Сенат оправдает Трампа, поскольку в Верхней палате Конгресса большинство принадлежит республиканцам (52 мандата из 100), и противники главы Белого дома не смогут набрать необходимые для его отстранения две трети голосов.

"Чем раньше (оправдают Трампа, - ред.), тем лучше для страны. Давайте перевернем эту страницу", - заявил сенатор Линдси Грэм, доверенное лицо президента.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Президента обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.