Экс-главарь боевиков Гиркин отказывается давать в суде показания по делу МН17

Бывший командующий донецкими пророссийскими боевиками Игорь Гиркин (Стрелков) не собирается давать показания по делу о сбитии малазийского Боинга MH17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 4 февраля.

Напомним, что недавно прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу авиатрагедии: Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", – заявил Стрелков.

Отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по данному делу, он ответил: "Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно".

Судебное слушание назначено на 9 марта.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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