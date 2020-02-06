Врач из Уханя жив! Global Times опровергло свое же сообщение о его смерти

Китайское издание Global Times опровергло свое же сообщение о смерти от коронавируса врача из Уханя Ли Вэньляна, который первым сообщил об опасности тогда еще неизвестной болезни, и впоследствии заразившийся ей сам.

Об этом говорится в Twitter издания.

Как сообщается, сердце врача перестало биться, но ему была проведена экстракорпоральная мембранная оксигенация (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности).

"Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии", – пишет издание.

Также Global Times утверждает, что эту информацию подтвердила Центральная больница Уханя.

Вэньлян 30 декабря попытался всех предупредить о неизвестном вирусе. Он посоветовал друзьям предупредить своих близких в частном порядке.

Вскоре он был обвинен в распространении слухов полицией Ухани.

3 января Ли был вызван в местный полицейский участок, где ему сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка". Ли обязали написать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал больше не совершать "незаконных действий".

10 января, после лечения пациентов с вирусом, Ли начал кашлять и на следующий день у него началась лихорадка. Уже 12 января его госпитализировали. Состояние Ли продолжало ухудшаться, его переместили в отделение интенсивной терапии и подключили к кислородной маске.

1 февраля у врача был диагностирован коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

Посол Китая в Великобритании заявил, что реакция мира на вспышку коронавируса была панической и чрезмерной.

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.

Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.