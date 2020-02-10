Обнаружен новый вирус: практически все его гены ранее были неизвестны ученым

Новый вирус назвали яравирус (Yaravirus brasiliensis) в честь королевы воды Яры (Иары) в бразильской мифологии. Об этом сообщило издание Science Alert.

Вирус нашли у амеб в искусственном озере Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Открытие сделала группа ученых из Федерального университета бразильского штата Минас-Жерайс.

Специалисты считают, что 92% генов яравируса никогда не были описаны ранее. Поиск по 8500 общедоступным метагеномам не дал подсказок, позволяющих определить происхождение нового вируса.

Специалисты предполагают, что основная часть его генов – так называемые сиротские, то есть встречаются только у одной группы организмов.

"Количество неизвестных белков, из которых состоит яравирус, показывает изменчивость вирусного мира, и то, какой потенциал новых вирусных геномов еще предстоит открыть", – говорят специалисты.

Два года назад эти же исследователи помогли обнаружить еще одну водную вирусную новинку – гигантский вирус тупан (Tupanvirus). Подобные вирусы называют гигантскими из-за их огромных капсидов (белковых оболочек, в которые встроены вирионы – вирусные частицы).

Но эти вирусы отличаются не только своими размерами. Они также обладают более сложными геномами, что дает им возможность синтезировать белки и, следовательно, выполнять операции по дублированию и передаче ДНК. До открытия гигантский вирусов считалось, что вирусы не могут делать ничего подобного. Их называли инертными, неживыми существами, способными только заражать своих хозяев.

Как ранее сообщал Фокус: