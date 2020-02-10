"Слуга азербайджанского народа" – партия президента Алиева получила большинство в парламенте
Правящая партия Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым получила большинство голосов на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщил "Интерфакс-Азербайджан".
По данным ЦИК страны, правящая партия "Ени Азербайджан" получит большинство мандатов, около 65 из 125. Сообщается, что помимо представителей партии власти места в парламенте могут получить выдвиженцы новых оппозиционных сил.
Явка на внеочередных выборах, которые прошли в воскресенье, составила 47,8%.
Очередные выборы в парламент Азербайджана должны были состояться в ноябре 2020 года. Но в ноябре прошлого года правящая партия инициировала процесс роспуска парламента, после чего президент Азербайджана распустил парламент.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский 16-17 декабря 2019 года с официальным визитом посетил Азербайджан.
- Украина депортировала в Азербайджан блогера-оппозиционера Эльвина Исаева.
- Президент Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян провели закрытую встречу в Вене, на которой обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта.