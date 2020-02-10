"Слуга азербайджанского народа" – партия президента Алиева получила большинство в парламенте

Правящая партия Азербайджана во главе с президентом Ильхамом Алиевым получила большинство голосов на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщил "Интерфакс-Азербайджан".

По данным ЦИК страны, правящая партия "Ени Азербайджан" получит большинство мандатов, около 65 из 125. Сообщается, что помимо представителей партии власти места в парламенте могут получить выдвиженцы новых оппозиционных сил.

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Явка на внеочередных выборах, которые прошли в воскресенье, составила 47,8%.

Очередные выборы в парламент Азербайджана должны были состояться в ноябре 2020 года. Но в ноябре прошлого года правящая партия инициировала процесс роспуска парламента, после чего президент Азербайджана распустил парламент.

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