Зеленский едет в Азербайджан на переговоры с Алиевым

В рамках визита стороны планируют подписать ряд документов, направленных на углубление сотрудничества между странами

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря с официальным визитом посетит Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

В рамках визита Зеленский проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

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Также стороны подпишут ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

Кроме того, Зеленский и Алиев планируют принять участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме.

Примечательно, что вчера появилась информация о депортации в Азербайджан блогера-оппозиционера Эльвина Исаева.

Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в стране.

Как ранее сообщал Фокус: