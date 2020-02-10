Трамп возмутился публикацией в Twitter своего неудачного фото

Президент США ретвитнул одну из записей с фото, на котором он изображен с объемными волосами, развевающимися на ветру, заявив, что некоторые пользователи пытаются его "унизить". У себя в Twitter американский лидер написал, что его волосы на самом деле так не выглядят.

"Вот еще фейковые новости. Это очевидно фотошоп. неужели ветер был такой сильный, и волосы выглядят хорошо? Всё что угодно, лишь бы унизить", — написал президент США.

Как сообщает HuffPost, нелицеприятное изображение президента США, на котором видно, как ветер задувает его волосы назад, подчеркивая контрастные оттенки на лице, первоначально было размещено неким Уильямом Муном, открытым фанатом Трампа. Он опубликовал его на непроверенной учетной записи Twitter "Фотографии Белого дома".

Сам себя Мун описывает как корреспондента Белого дома, хотя неясно, где он публикуется. По информации Vox, он не связан с Белым домом или Ассоциацией фотографов новостей Белого дома, но публикует фотографии с открытых пресс-мероприятий.

Мун сказал, что изображение "никогда не было фотошопом", однако признал, что цвет был скорректирован с помощью "фото приложения Apple на смартфоне".

Прическа Трампа неоднократно становилась объектом обсуждения и многочисленных шуток. Американский лидер несколько раз попадал в курьезные ситуации из-за своей шевелюры, но всегда подчеркивал, что не носит парик.

Как ранее сообщал Фокус:

Жители Нью-Йорка могут носить какую угодно прическу, где бы они ни работали и какую должность не занимали. Все претензии работодателей к волосам будут приравниваться к расизму.