NASA и европейцы отправили к Солнцу уникальный зонд

С космодрома на мысе Канаверал (США) 9 февраля по направлению к Солнцу стартовала ракета-носитель "Атлас V" с космическим аппаратом Solar Orbiter на борту, сообщило Euronews. Программа оценивается в $1,5 млрд, ею совместно занимаются специалисты NASA и Европейского космического агентства (ESA).

До светила аппарат будет добираться два года, а расчетное время его работы – 7 лет.

Планируется, что зонд соберет данные, которые помогут объяснить 11-летние циклы солнечной активности, а также изучить полюса звезды. Для этого орбита спутника на 24 градуса поднимется над эклиптикой. У ученых до сих пор нет фотографий полярных областей Солнца. Solar Orbiter будет очень близко подходить к звезде, для этого на нем установлен теплозащитный экран, который будет нагреваться до 500°C.

Как ранее сообщал Фокус: