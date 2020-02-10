NASA и европейцы отправили к Солнцу уникальный зонд
С космодрома на мысе Канаверал (США) 9 февраля по направлению к Солнцу стартовала ракета-носитель "Атлас V" с космическим аппаратом Solar Orbiter на борту, сообщило Euronews. Программа оценивается в $1,5 млрд, ею совместно занимаются специалисты NASA и Европейского космического агентства (ESA).
До светила аппарат будет добираться два года, а расчетное время его работы – 7 лет.
Планируется, что зонд соберет данные, которые помогут объяснить 11-летние циклы солнечной активности, а также изучить полюса звезды. Для этого орбита спутника на 24 градуса поднимется над эклиптикой. У ученых до сих пор нет фотографий полярных областей Солнца. Solar Orbiter будет очень близко подходить к звезде, для этого на нем установлен теплозащитный экран, который будет нагреваться до 500°C.
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