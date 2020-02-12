Госдума РФ упростила получение гражданства украинцам

Госдума России в среду, 12 февраля, приняла законопроект, который предусматривает отмену собеседования для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителя русского языка, что дает право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, граждане Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче заявления на получение гражданства РФ могут быть освобождены от прохождения собеседования.

Также основаниями для упрощенной процедуры является факт постоянного проживания заявителей или их прямых родственников на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Ожидается, что принятие этого закона упростит эту процедуру для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Беларуси, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство.

В 2019 году паспорта РФ получили 299 422 украинца.

По данным МИД РФ, в 2018 году российское гражданство получили 83 тыс. украинцев, в 2017-ом – 85 тыс.

Напомним, выдача украинцам паспортов РФ активизировалась после того, как 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Позже он расширил действие этого документа на весь Донбасс.

Украина считает незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце 2018 года Путин подписал закон, который дает возможность определенным категориям иностранных граждан получать российское гражданство в упрощенном порядке.