В Кремле отреагировали на слова Арахамии о воде в Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу. По словам представителя Кремля, крымский полуостров не может быть объектом "каких-либо разменов".

Об этом сообщает Газета.ru.

Песков заявил, что снабжение Крыма водой обеспечивается в рамках существующих программ развития, в то же время, отметив, что предложения по дополнительному водоснабжению полуострова на коммерческой основе могут быть рассмотрены.

"Это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается водоснабжение. Если есть какие-то дополнительные предложения по водоснабжению на коммерческой основе, они могут быть рассмотрены. Крым не может быть объектом каких-либо разменов", – сказал Песков.

Издание также сообщает о появившейся информации, что при отсутствии достаточных осадков, питьевой воды для снабжения Симферополя хватит максимум на 90-100 дней, и с 10 февраля город переходит на подачу воды по графику.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на контроль Украины над границей на Донбассе. По его словам, такое решение было бы достаточным компромиссом между Украиной и Россией.