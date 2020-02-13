Масштабное ДТП в Псковской области: погибли 8 украинцев

В Псковской области Российской Федерации на трассе в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с фурой Volvo погибли 8 человек, предположительно граждане Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Отмечается, что авария произошла на трассе Санкт-Петербург-Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда.

По предварительной информации, в результате лобового столкновения погибли восемь человек: водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo получили травмы.

Как уточнила глава района Светлана Василькова, все погибшие, предположительно, граждане Украины. По ее словам, микроавтобус с украинскими номерами зарегистрирован в Украине.

"Предположительно, погибшие − граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа", − указала собеседница агентства.

По информации Telegram-канала Mash, водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Погибшие ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек.

17 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, погибли трое человек, 16 – госпитализированы.