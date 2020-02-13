В Германии новый-старый претендент на пост лидера партии Меркель

Бывший председатель парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выдвинет свою кандидатуру на пост лидера партии. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники.

Судя по результатам опросов, больше всего немцев хотели бы видеть во главе ХДС именно Мерца.

Год назад он принимал участие в выборах нового партийного председателя, однако проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она на днях заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на парламентских выборах в 2021 году и что после запуска процесса выбора кандидатов на должность канцлера уйдет с поста лидера ХДС.

Мерц ушел из большой политики еще в 2009 году из-за резкой критики действий правящей коалиции по противодействию финансовому кризису.

Он также резко критикует политику Меркель в сфере социальной сфере, выступая за снижение различных видов помощи, за совместное финансирование всех образовательных услуг и за повышение пенсионного возраста. Мерц считает необходимым для Германии продолжение эксплуатации АЭС.

Крамп-Карренбауэр планирует провести переговоры с тремя потенциальными кандидатами на пост канцлера в течение ближайшей недели. Помимо Мерца и Йенса Спана (министр здравоохранения в нынешнем правительстве) это премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Претенденты также должны вести переговоры друг с другом.

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