"Тупая и аморальная". Мари Йованович охарактеризовала внешнюю политику США
Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что США ведут "аморальную" внешнюю политику, которая "заменяет доверие на угрозы, страх и замешательство". Об этом сообщает The Guardian.
В своих последних публичных заявлениях Йованович сказала, что управление внешней политикой администрацией Трампа может привести к потере союзников, которые захотят иметь дело с другими, более надежными партнерами.
"Мы должны быть принципиальными, последовательными и заслуживающими доверия. Тупая, аморальная внешняя политика, основанная на догадках, которая заменяется доверие на угрозы, страх и замешательство, не может работать в течение долгого времени", – сообщила Йованович во время выступления в Джорджтаунском университете.
Также экс-посол предупредила, что Госдепартамент оказался "в беде", добавив, что его руководству не хватает "политического видения" и "моральной чистоты".
"В какой-то момент ранее немыслимое станет неизбежным – наши союзники, которые имеют такое же право действовать в своих собственных интересах, как и мы, будут искать более надежных партнеров, чьи интересы могут не совпадать с нашими", – подытожила бывший дипломат.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности за три месяца до официального завершения своих полномочий.
- Перед этим сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента.
- Также адвокат Трампа Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла США в Украине. Он обвинил Йованович в "поиске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в президентской кампании Трампа".
- Позже Рудольф Джулиани признал, что добивался отставки экс-посла США в Украине Мари Йованович.