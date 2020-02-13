США ввели санкции против ряда предприятий оборонки РФ

США ввели санкции против трех российских предприятий за их деятельность, которая нарушает " национальное законодательство США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".

Об этом говорится в документе, опубликованном Госдепартаментом в федеральном реестре в четверг, 13 февраля.

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Под санкции попали КБП имени Шипунова в городе Тула, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

Как следует из документа, решение о применении ограничительных мер против российских предприятий вступило в силу 3 февраля. Срок их действия составляет два года, однако он может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.

Как ранее сообщал Фокус:

США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году.