США ввели санкции против ряда предприятий оборонки РФ
США ввели санкции против трех российских предприятий за их деятельность, которая нарушает " национальное законодательство США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".
Об этом говорится в документе, опубликованном Госдепартаментом в федеральном реестре в четверг, 13 февраля.
Под санкции попали КБП имени Шипунова в городе Тула, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".
Как следует из документа, решение о применении ограничительных мер против российских предприятий вступило в силу 3 февраля. Срок их действия составляет два года, однако он может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.
Как ранее сообщал Фокус:
- США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году.
- В случае попытки со стороны России достроить "Северный поток-2", США могут принять новый пакет санкций, направленный, как против европейских инвесторов российского проекта, так и против потенциальных покупателей газа.