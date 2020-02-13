В Антарктике зафиксировали рекордные 20,7 градусов тепла

В Антарктике зарегистрировали новый температурный рекорд – 20,7 градусов тепла.

Об этом пишет The Guardian.

Рекорд 9 февраля зафиксировали бразильские ученые на острове Сеймор. Такие цифры называют "невероятными и аномальными".

Нынешние 20,7 градусов по Цельсию – это почти на целый градус больше, чем было в январе 1982 года на острове Сигню (тогдашний рекорд – 19.8C).

Ученые говорят, температурные рекорды – прямое следствие "сдвигов" океанических течений и результат Южной осцилляции.

"Сейчас в атмосфере происходят климатические изменения, которые тесно взаимосвязаны с изменениями вечной мерзлоты и мирового океана. Вообще, тут все друг от друга зависит", – говорят они.

Примечательно, что в этом году, 6 февраля, на аргентинской исследовательской станции Esperanza уже фиксировали рекордные для континентальной Антарктики 18.3C тепла.

Указанные рекорды в скором времени должна еще подтвердить Всемирная метеорологическая организация.

На примере Антарктики видно, как на планету влияет индустриализация: со времен Промышленной революции температура на материке и прилегающих островах выросла почти на 3 градуса.

Как ранее сообщал Фокус:

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2019 года словосочетание Сlimate emergency, что означает "чрезвычайная климатическая ситуация".