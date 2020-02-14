Боевик "Черный Ленин" в России опять на свободе

В Урдоме Архангельской области России из полиции отпустили ранее задержанного Айо Бенеса, гражданина Латвии, разыскиваемого Интерполом за участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщила "Новая газета".

По сообщениям сторонников Бенеса, сейчас он направляется в Москву, где намерен просить политического убежища.

Несколько дней назад Айо Бенес приехал в Шиес, заявив о поддержке протестующих против строительства полигона для московского мусора. 11 февраля он был задержан и помещен под стражу. Вскоре стало известно, что причина задержания связана не с антимусорными протестами, а с прошлым Бенеса.

Бывший нацбол несколько месяцев провел на востоке Украины, участвуя в боях на стороне "ДНР". В Украине и Латвии требуют его выдачи. Нахождение Бенеса в международном розыске подтвердил глава архангельского управления МВД РФ.

Бенес имеет гражданство Латвии, также он называет себя гражданином "ДНР", где воевал под началом Захара Прилепина. За цвет кожи (отец Бенеса угандиец) и комминистические взгляды его в среде боевиков прозвали "Черным Лениным".

В 2005 году в Латвии его осудили за призывы к свержению государственной власти. До событий на Донбассе Бенес уже бывал в Украине, его задерживала СБУ и депортировала в Ригу, где он был арестован, а затем передан под надзор полиции. Однако он сбежал и вновь объявился в Украине.

В апреле 2019 года латвийская полиция безопасности возбудила в его отношении три уголовных дела— ч. 1 ст. 77 ("Участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований"), ч. 2 ст. 88 ("Терроризм") и ч. 3 ст. 88 ("Вербовка лиц для совершения терактов") Уголовного кодекса. В мае его заочно арестовали.

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