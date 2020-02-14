Telegram взялся за Tinder. Мессенджер добавил возможность знакомиться с пользователями поблизости

Мессенджер Telegram предложил пользователям альтернативу сервисам для свиданий – теперь в мессенджере можно создать публичный профиль для знакомств и организовать встречу с людьми поблизости. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте.

В новой версии программы разработчики не только переработали страницы профиля, но и обновили функцию "Люди рядом".

Эта функция появилась в июне 2019 года. С ее помощью можно поделиться контактными данными с пользователями, которые находятся поблизости, а также присоединиться к местным групповым чатам. Обновление "Люди рядом 2.0" дает возможность показывать свой профиль окружающим. "Они смогут найти вас и отправить вам сообщения, даже если вы уйдете со страницы или закроете приложение", – уточняют разработчики. При выборе опции "Не показывать меня" устройство будет скрыто.

Напомним, что на днях Facebook отложил запуск в Европе сервиса по поиску знакомств Facebook Dating. Компания должна была предоставить властям Ирландии (там находится европейская штаб-квартира Facebook) информацию о том, как будет осуществляться защита личных данных, но не сделала этого. Этот сервис планировали запустить 13 февраля.

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