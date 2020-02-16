Стали известны имена украинских рыбаков, задержанных в Азовском море

Трое из четырех задержанных украинских рыбаков в Азовском море якобы признали факт незаконного вылова рыбы. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пограничное управление ФСБ.

Так, один из задержанных украинцев заявил, что был осведомлен о запрете вылова камбалы-калкана в Азовском море. Украинцы заявили, что якобы не имеют претензий к пограничникам РФ, а также на них не оказывалось ни психологическое, ни физическое давление.

Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.

В это же время, нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник в Facebook обнародовал имена рыбаков, которых задержало пограничное управление ФСБ РФ по Крыму.

"По информации, полученной мной от жителей Приморского района, украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море – это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов", – написал нардеп.

Мельник утверждает, что задержанные являются жителями с. Райновка Приморского района Запорожской области. На данный момент информация о рыбаках уточняется.

Нардеп добавил, что на фото и видео допроса, которое обнародовали российские пограничники, фигурирует Максим Терехов.

Как ранее сообщал Фокус: