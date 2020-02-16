"Сделка века". Израиль сформировал группу для определения границ с Палестиной
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сформирована группа, которая займется составлением карты границ в рамках представленной США "сделки века".
Об этом сообщает Newsru.co.il.
По словам Нетаньяху, Израиль будет работать с США над определением границ.
В эту команду вошли министр туризма Ярив Левин, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, исполняющий обязанности генерального директора министерства главы правительства Ронен Перец.
Посол Израиля в США Рон Дермер будет оказывать содействие этой группе.
Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с общенациональным обращением, в котором изложил свои предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его "сделка века" предполагает сосуществование двух государств. По мнению лидера США, его план – это последний шанс для Палестины стать полноценным государством.
"Сделка века" подразумевает, что:
- Иерусалим останется неделимой столицей Израиля;
- Палестина должна отказаться от террора;
- площадь Палестины фактически удвоится;
- Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме;
- США откроют посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме;
- США помогут палестинцам создать государство;
- Палестина получит $50 млрд инвестиций.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Сделку века" от Трампа поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
- Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас назвал предложенный Трампом план мира на Ближнем Востоке "пощечиной века". Также Аббас заявил, что готов вести переговоры с Израилем при посредничестве РФ, ООН, ЕС и США.
- Лига арабских государств отказалась сотрудничать с американской стороной для выполнения плана урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.