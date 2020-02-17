В Конституционном суде РФ назвали СССР "незаконно созданным государством"
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством", заявив, что Россия не должна быть его преемницей.
Об этом пишет Коммерсант.
Такое мнение он высказал в приложении к декабрьскому постановлению КС о возмещении трем женщинам жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Суд встал на сторону женщин.
Арановський согласился с судебным решением, но решил высказаться относительно правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.
"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – заявил Арановский.
Он назвал деятельность властей СССР "репрессивно-террористическими деяниями", добавив, что Россия не должна с этим иметь ничего общего. По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с "тоталитарными преступлениями".
Арановский добавил, что государству не следует даже в условном юридическом плане навлекать на себя вину за советские репрессии и другие "непростительные злодеяния", происходившие в СССР.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", а также заявил, что решение большевицкого лидера Владимира Ленина о создании Советского Союза было "несколько странноватым".
- В пункте пропуска "Кучурган" украинские пограничники задержали гражданина Республики Молдова, который называл себя "гражданином СССР" и вел себя агрессивно.