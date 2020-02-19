Генпрокурор США раздумывает над отставкой из-за скандальных твитов Трампа, – СМИ

Генеральный прокурор США Уильям Барр раздумывает над собственной отставкой из-за твитов президента Дональда Трампа, который продолжает вмешиваться в дела Минюста. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Информация о возможной отставке Барра появилась после того, как он сделал замечание Трампу заявив, что твиты президента о делах и сотрудниках Министерства юстиции делают работу генпрокурора "невозможной".

На следующий же день Трамп написал в Twitter, что имеет "законное право" вмешиваться в уголовные дела, пренебрегая исторической независимостью ведомства.

На данный момент пока неизвестно, насколько серьезно Барр задумался об отставке или же пытается таким образом повлиять на Трампа. Пресс-секретарь генпрокурора опровергла слухи об отставке Барра.

Барр является одним из ближайших союзников президента в администрации и ярым сторонником политических решений Трампа.

Днем ранее Трамп также написал в Twitter, что рассматривает возможность судебного преследования чиновников, участвовавших в расследовании Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы США. Президент заявил, что его давний соратник Роджер Стоун, осужденный за препятствование расследованию российского вмешательства, заслуживает пересмотра своего дела.

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