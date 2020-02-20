В Панаме задержали полупогружное судно с пятью тоннами наркотиков

Полиция в Панаме изъяла пять тонн наркотиков, которые перевозились на борту полупогружной лодки. Об этом сообщила Senan – Национальная воздушно-морская служба, передает Reuters.

На самодельной лодке находилось четыре колумбийца, они задержаны.

Сообщается, что это первый случай задержания в Панаме такого вида транспорта, использовавшегося для перевозки такого количества наркотиков. В целом же наркоторговцы довольно часто используют подобные полупогружные суда. Их иногда называют подводными лодками, но это неверно, так как они не могут полностью погружаться под воду.

Полиция пока не предоставила подробностей о происхождении и назначении запрещенных веществ.

Как ранее сообщал Фокус: