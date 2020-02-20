Турция начала военную операцию в сирийской провинции Идлиб

Турция начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. Об этом сообщает журналист Bild Юлиан Репке в Twitter.

В военных действиях задействованы турецкие танки, артиллерия и спецназ.

"Турецкая армия начинает военные действия против режима Асада в провинции Идлиб. М60 направляются в Найраба, спецназ направляется к линии фронта. Артиллерия работает против режима. Самолеты режима и России продолжают атаковать близлежащие города", – написал Репке.

Как сообщает Al Jazeera, вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции. Они продвигаются юго-востоку от Идлиба под ракетным прикрытием и уже взяли под контроль часть города Нейраб.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Турецкий лидер добавил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

США ввели санкции против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.