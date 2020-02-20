Индия стала пятой по величине экономикой в ​​мире, – ВЭФ

Данные МВФ показывают, что по итогам 2019 года Индия поднялась на пятое место в мире по величине номинального ВВП. Она уже опережает Францию ​​и Великобританию.Об этом говорится в сообщении Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Рост ВВП страны был одним из самых высоких в мире за последнее десятилетие – на 6–7% в год. Такой рост обусловлен рядом факторов, включая урбанизацию и технологии, которые повысили эффективность и производительность.

С 1995 года номинальный ВВП страны вырос на 700%.

Однако ожидается, что в следующем году рост ВВП Индии замедлится из-за сложностей с кредитованием.

Кроме того, значительной проблемой является неравномерность развития страны по регионам. Четверть самых бедных людей в мире все еще живет в Индии. По данным ООН, только 39% сельских жителей имеют доступ к санитарным удобствам, и почти половина населения страны все еще испражняется под открытым небом.

Однако и здесь отмечается прогресс. По данным Всемирного банка, в 2015 году в стране в условиях крайней нищеты проживали на 160 млн человек меньше, чем в 2000-ом.

Как ранее сообщал Фокус: